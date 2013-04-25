إسرائيل تُسقط طائرة قادمة من لبنان ونتنياهو يهبط اضطراريا

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس أنه اعترض وأسقط طائرة دون طيار قادمة من لبنان، حاولت اختراق المجال الجوي الإسرائيلي على بعد أميال من شواطئ مدينة حيفا.



وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان على متن مروحية متجهة إلى الشمال ليشارك في احتفال، وذلك وقت رصد الطائرة، وقامت مروحيته بهبوط اضطراري لحين اعتراض الطائرة دون طيار بطلب من الأجهزة الأمنية.



وأكد نتنياهو أنه ينظر "ببالغ الخطورة" إلى قضية الطائرة دون طيار لاختراقها الحدود، وقال سنواصل العمل من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل.

وفي تطور، نفى حزب الله اللبناني، الخميس، إرسال أي طائرة من دون طيار في اتجاه إسرائيل، وذلك بعد اتهام هذه الأخيرة له بالوقوف خلف طائرة من هذا النوع أسقطتها فوق مياهها الإقليمية، وذلك بحسب ما أفادت قناة تلفزيونية تابعة له.

وبثت قناة "المنار" التلفزيونية، مساء الخميس، شريطاً إخبارياً عاجلاً جاء فيه "حزب الله ينفي أن يكون قد أرسل أي طائرة من دون طيار باتجاه فلسطين المحتلة".

وإلى ذلك، قال بيان صادر عن الجيش "تم رصد طائرة غير معرفة تقترب من سواحل إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل سلاح الجو على بعد خمسة أميال بحرية عن شاطئ حيفا حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (11 تغ) اليوم".



وتابع البيان "هذه المرة الثانية التي يتم فيها اعتراض طائرة غير معرفة في الأجواء الإسرائيلية في الأشهر السبعة الأخيرة".

واتهم نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، حزب الله اللبناني بإرسال هذه الطائرة. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هذه محاولة جديدة من حزب الله لإرسال طائرة دون طيار للأراضي الإسرائيلية".



وأضاف "نرى أن حزب الله يعمل على جميع الجبهات، سواء مع طائرات دون طيار أو المساعدات الضخمة للقوات الموالية للأسد في سوريا".



وأكد دانون "نحن مستعدون وسنتصرف وفقا لذلك. سيكون هناك رد إسرائيلي. حزب الله يعرف أنه لا ينبغي استفزازنا".



ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل بيتر ليرنر، في مؤتمر صحافي أنه "بعد وقت قليل من الساعة الواحدة ظهرا تم رصد الطائرة دون طيار تتحرك من الشمال إلى الجنوب على طول ساحل لبنان".



وتابع "لا نعرف من أين قدمت هذه الطائرة أو إلى أين كانت تتجه" مؤكداً أن التحقيق جار في الموضوع، بالإضافة إلى البحث عن بقايا الطائرة دون طيار.



وفي 6 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسل حزب الله طائرة دون طيار حلقت فوق المتوسط، ثم دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قرب قطاع غزة قبل أن تسقطها طائرة قتالية إسرائيلية في صحراء النقب، حيث توجد المنشآت النووية الإسرائيلية.