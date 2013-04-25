ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في بنغلادش إلى 200 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى يضم ورشات تصنيع الى مئتي قتيل على الأقل وحوالي ألف جريح في أسوأ حادث صناعي في تاريخ بنغلادش، حسب ما أعلن نائب قائد شرطة دكا الخميس.

وقال مسعود حسين إن "الحصيلة أصبحت مئتي قتيل على الأقل"، موضحا أن آلاف الأشخاص الذين رفع بعضهم صور أقرباء لهم تجمعوا في موقع الحادث بانتظار أنباء عنهم.

وتحدثت الحصيلة السابقة للضحايا عن سقوط 175 قتيلاً، إثر انهيار المبنى المؤلف من ثمانية طوابق والذي يضم العديد من مصانع الملابس التي يعمل فيها الآلاف من المواطنين.

ولم يتبق سوى الطابق الأرضي من مبنى "رنا بلازا" الواقع في بلدة سافار الذي انهار الأربعاء 24أبريل/نيسان في الساعة 9,00 (03,00 تغ) . وقال أحد الوزراء إنه بني بطريقة غير شرعية.

واشتكى بعض العاملين في المبنى من وجود شروخ فيه مساء الثلاثاء، ما أدى الى عملية إخلاء، إلا أن مدراءهم أجبروهم على العودة الى أماكن عملهم.