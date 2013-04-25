انفجار في النجف واشتباكات بالموصل وحظر تجوال في سامراء

ضرب انفجار وسط البلدة القديمة في النجف بالعراق، الخميس، على بعد 500 متر عن مرقد الإمام علي، وتم إغلاق المنطقة من قبل القوات العراقية.

وأسفر الهجوم بسيارة مفخخة عن سقوط قتيل و7 جرحى. وقالت قوات الأمن إنها ألقت القبض على الشخص الذي وضع السيارة المفخخة في موقع الانفجار.

وإلى ذلك، نشبت اشتباكات بين مسلحين والشرطة بسامراء شمال بغداد، وفرض الأمن حظراً شاملاً للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر.

كما أعلن الأمن العراقي حظراً للتجوال في محافظة ديالى العراقية عقب سقوط مروحية للجيش العراقي.

وفي الموصل، قامت قوات الشرطة بتحرير مركز للشرطة سيطر عليه مسلحون في وقت سابق.

واشتباكات الخميس هي استمرار لأعمال العنف لليوم الثالث على التوالي، والتي تفجرت بعد أن اقتحمت القوات العراقية ساحة خيام لمحتجين سنّة في الحويجة قرب كركوك على بعد 170 كيلومتراً شمال بغداد.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر لـ"العربية" أن عشائر كركوك بدأت بتشكيل جيش أطلق عليه "جيش عشائر كركوك" مهمته الدفاع والتصدي لهجمات الجيش العراقي.

ويعزز الجيش العراقي من قواته في محيط ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين لإخراج مسلحين تقول الحكومة العراقية إنهم سيطروا على المدينة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين مسلحين وقوات الجيش التي استخدمت الطائرات المروحية في قصف بعض المنازل في منطقة سليمان بيك.