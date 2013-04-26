سبعيني مسلح يقتل مسؤولاً محلياً في ألمانيا ثم ينتحر

أفاد مصدر في الشرطة الألمانية، الجمعة، أن مسلحاً اقتحم مبنى إدارياً في هاميلن شمال غرب ألمانيا، وقتل مسؤولاً قبل أن ينتحر.

وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول الذي قتل هو رئيس مجموعة بلدات هاميلن- بيمونت الريفية في ساكس السفلى، مشيراً إلى أن "المسلح أطلق النار بعد ذلك على نفسه".

ويدعى الضحية روديغر بوتي، وهو متزوج وله ابنان، وكان شرطياً سابقاً، وتولى منصب مدير مكتب الشؤون الجنائية في ساكس السفلى بين 2001 و2005.

وأوضحت الشرطة أن القاتل في الـ74 من العمر، لكنها لم تكشف عن هويته أو دوافعه. وقد أطلق عدة رصاصات على بوتي في مكتبه حيث توفي متأثراً بجروحه.

وتعقد الشرطة والنيابة مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الجمعة كما أضاف المصدر نفسه.