مواجهات بين الشرطة ومئات الآلاف من المتظاهرين ببنغلادش

أطلقت الشرطة رصاصاً مطاطياً وغازاً مسيلاً للدموع الجمعة 26 أبريل/نيسان في ضاحية عاصمة بنغلادش دكا لتفريق متظاهرين هاجموا مصانع، وقاموا بقلب سيارات في الشوارع، تعبيراً عن غضبهم بعد يومين على انهيار مبنى أوقع 290 قتيلاً على الأقل، غالبيتهم عمال في قطاع النسيج بحسب حصيلة جديدة.

وصرح مسؤول في الشرطة أن "الوضع غير مستقر إطلاقاً، إذ يشارك مئات آلاف العمال في التظاهرة. استخدمنا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأوضح مصطفى الرحمن، المسؤول الثاني في شرطة غازيبور في ضاحية العاصمة دكا، أن عمالاً هاجموا مصانع وقاموا بقلب سيارات وإضرام النار في متاجر خلال مرور المتظاهرين مما اضطر مصانع النسيج إلى الإقفال.

وتابع الرحمن لوكالة "فرانس برس": "إنهم يطالبون بتوقيف وإعدام مالكي المشاغل والمبنى الذي انهار في سافار".

وكان مبنى رنا بلازا المؤلف من ثماني طبقات انهار الأربعاء في سافار.

ويضم المبنى خمسة مشاغل تنتج بالخصوص العلامة الإسبانية مانغو والبريطانية برايمارك.