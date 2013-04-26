38 قتيلاً في حريق بمستشفى للأمراض النفسية في روسيا

لقي 38 شخصاً، على الأقل، حتفهم في ساعة مبكرة صباح، الجمعة، جراء حريق اندلع في مستشفى رامنسكي للأمراض النفسية جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليج سالاجاي لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" إنه "وفقا للتقارير الأولية، توفي 38 شخصا، بينهم اثنان من الطاقم الطبي".

وأضاف سالاجاي: "تمكن ثلاثة أشخاص من الخروج من المبنى المحترق"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن 41 شخصا كانوا داخل المبنى المكون من طابق واحد وقت اندلاع الحريق.

وكانت شرطة موسكو ذكرت أن الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي نجم عن قصور في الدائرة الكهربائية (ماس كهربائي).

وقال مصدر بالشرطة لوكالة "إيتار- تاس" الروسية إن الحريق اندلع بينما كان المرضى نائمين، وأضاف: "حاول بعضهم الهروب لكنهم تسمموا بنواتج الاحتراق وقد احترق المبنى تقريبا".

ودمر الحريق المستشفى تماما، ونقلت "إيتار-تاس" عن مسؤول بوزارة الطوارئ الروسية قوله إنه تم انتشال تسع جثث من بين الأنقاض.

وذكرت تقارير أن معظم الضحايا لم يتمكنوا فيما يبدو من الهروب بسبب الأدوية القوية التي يعالجون بها، مضيفة أن نوافذ المستشفى بها قضبان حديدية.

وقال مدير المستشفى مراد شاخوف إن المستشفى يعالج المرضى النفسيين من مدمني المخدرات والكحوليات.

وقال مسؤول بالفرع المحلي لوزارة الطوارئ لوكالة "انتر فاكس" إن ممرضة سمعت صوت جهاز إنذار الحريق ثم لاحظت نشوب الحريق وحاولت مكافحة اللهب باستخدام طفاية حريق.

وأضاف المسؤول أن تفتيشا للمستشفى في شهر آب/أغسطس العام الماضي لم يكتشف وجود أي قصور.

وقال شخالوف إن ثلاثة من العاملين بالمستشفى يكونون عادة في دورة عمل ليلية.