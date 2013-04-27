روسيا تحتجز 140 شخصاً في مداهمة مسجد بموسكو

أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تنفيذ عملية اعتقال نحو 140 شخصاً يشتبه في تورطهم في نشاط جماعات إسلامية متطرفة، وبحسب البيان الصادر عن اعتقال المذكورين تم خلال مداهمة البناء رقم 8 الكائن بشارع دنليوفسكايا نابريجنايا بمدينة موسكو.

وتم اعتقال 140 شخصاً، بينهم أكثر من 30 مواطناً أجنبياً، وقد أفادت أجهزة الأمن أن المصلى المذكور (البناء رقم 8) قد زاره مرات عدة أفراد انضموا لتشكيلات ناشطة في شمال القوقاز، ورجح بعض المراقبين أن يكون بعض المعتقلين من أنصار حزب التحرير الإسلامي، الذي يعتبر محظوراً في روسيا، وتقوم أجهزة الأمن بملاحقة أعضائه.

وقالت وكالة "رويترز" من جهتها، إن وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة عن فرع وكالة الأمن الاتحادية في موسكو نقلت أن ضباطاً نقلوا المحتجزين ومن بينهم أكثر من 30 أجنبياً إلى مراكز للشرطة جنوب موسكو.

وليست هناك أي إشارة إلى وجود علاقة بين حملة الاعتقالات والهجوم الذي استهدف ماراثون بوسطن في 15 إبريل/نيسان والذي تعتقد السلطات الأميركية أن شقيقين من أصل شيشاني ينحدران من منطقة القوقاز الروسية نفذاه باستخدام قنبلتين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 264 آخرين.