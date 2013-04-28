3 جرحى في إطلاق نار أمام مقر الحكومة في روما

حصل إطلاق نار ظهر الاحد أمام قصر كيجي مقر الحكومة الايطالية في روما ما تسبب بسقوط ثلاثة جرحى فيما كان رئيس الحكومة الجديد انريكو ليتا يؤدي اليمين في قصر كيرينالي.

وقالت وكالة الانباء الايطالية الرسمية (أنسا) ان الجرحى الثلاثة هم اثنان من عناصر الدرك والشخص الذي اطلق النار عليهما. وجرح شخص في رقبته وهو في حالة حرجة، والاخر اصيب في ركبته وفق وكالة انسا التي اكدت ان احدى المارات في المكان اصيبت بشظية.

ووفق شهادات جمعتها وكالة فرانس برس فإن رجلا اطلق النار على عناصر الدرك من على مسافة حوالى خمسة امتار. وكان يرتدي سترة وربطة عنق، وفق انسا التي اشارت الى انه ايطالي يعاني اضطرابات نفسية.

ويقع قصر كيجي مقر الحكومة عند ساحة مطلة على شارع كورسو التجاري والسياحي، على بعد حوالى كلم واحد من قصر كيرينالي الذي اخذ اسمه من احدى التلال السبع في روما. وتم اقامة طوق امني في المكان.

وقال وزير الداخلية الايطالي الجديد انجلينو الفانو إن حادث إطلاق الرصاص "حادث فردي فيما يبدو". وأضاف للصحفيين "الفحص الاولي للحادث يشير الى أن من الممكناعتبار هذا تصرفا فرديا" مضيفا أنه يجري المزيد من عمليات التحقق.

وتابع أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الوضع الامني في ايطاليا في العموم لكنه اضاف انه تم تكثيف الاجراءات الوقائية المحيطة بالأهداف المحتملة.

وألقي القبض على رجل عاطل عن العمل في الاربعينات من عمره بعد حادث إطلاق الرصاص الذي اصيب فيه ضابطا شرطة وأحد المارة.