قوات كردية تنتشر في محيط كركوك بعد انسحاب جيش العراق

أعلن المتحدث باسم رئاسة وزراء إقليم كردستان أن رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني قرر تشكيل وفد برئاسته لزيارة بغداد للبحث في حلول للمشاكل العالقة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم.

وأضاف المتحدث بأن القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات عقدها البرزاني في الإقليم مع ممثلي الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والأحزاب الكردية.

وكانت قوات البشمركة الكردية انتشرت حول مدينة كركوك وخصوصاً في المناطق التي انسحبت منها القوات العراقية، وهي باجوان وأطراف الرشاد والمنصورية ومراطة والهندية. وكانت هذه المناطق شهدت قبل أربعة أيام هجمات لمسلحين بعد حادثة اقتحام ساحة الحويجة في المدينة.

من جهته، قال شاوان محمد طه النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني إن المباحثات التي سيجريها وفد إقليم كردستان في بغداد ستشمل ملف البشمركة وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وحول انتشار قوات البشمركة في محيط كركوك قال النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني إن هناك تنسيقا مع الجيش العراقي، وإن الفرقة 12 من الجيش العراقي صاحبت انتشار قوات البشمركة الكردية حول مدينة كركوك، متهما قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان بإطلاق تصريحات تصعيدية.