النجيفي يدعو لاستقالة الحكومة العراقية وانتخابات مبكّرة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، الحكومة إلى الاستقالة وتشكيل حكومة مصغرة بديلة تكون مهمتها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.



وأعلن النجيفي في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن مبادرة وجهها الى كافة رؤساء الأحزاب السياسية تهدف الى "تكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة من أجل تجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية".

وتتضمن مبادرة النجيفي ثلاث نقاط: أولها "تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات القادمة".

وتنص المبادرة أيضاً على "تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب"، ثم "حل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه".

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد البلاد أزمة دامية منذ اقتحام اعتصام سُني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006، قتل فيه 50 شخصاً وشكل شرارة أعمال عنف ضد قوات الامن.