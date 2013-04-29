تفجيرات متفرقة بالعراق تقتل 18 شخصاً

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن 18 شخصا على الأقل قتلوا عندما انفجرت ثلاث سيارات ملغومة في أسواق في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 29 أبريل / نيسان في محافظتي العمارة والديوانية بجنوب العراق اللتين يغلب على سكانهما الشيعة.

وبلغت التوترات الطائفية في العراق أعلى مستوياتها منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد قبل أكثر من عام. وداهمت قوات أمنية مخيم اعتصام للسنة الأسبوع الماضي مما أثار أعمال عنف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مدن عراقية عدة حراكا سياسيا ضد سياسات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، بداعي التهميش والإقصاء، حيث تشهد مدينة الموصل والأنبار وصلاح الدين ونينوى اعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية جذرية.

وفي وقت سابق أيضا أعلن رافع العيساوي وزير المالية استقالته، وحاولت قوة عراقية خاصة اعتقاله، لكنه تمكن من الإفلات، ووصل الاحتقان لذروته عندما داهمت قوات الأمن العراقية مخيم الحويجة بكركوك بحثا عن مسلحين، حسب زعم الحكومة، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص.