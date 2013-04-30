حالة هيجان في الضفة بعد مقتل مستوطن على يد فلسطيني

شن مستوطنون يهود هجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية، الثلاثاء، بعد أن طعن فلسطيني مستوطناً وأرداه رمياً بالرصاص.

وأثار مقتل المستوطن افياتار بوروفسكي (31 عاماً) غضب المستوطنين الذين شكوا من أن الجيش لم يرد بقوة على تزايد رشق الفلسطينيين لهم بالحجارة، بحسب وكالة رويترز.

وقال شهود عيان لـوكالة "معا" إن الشاب ترجل من سيارة عمومية على بعد 60 متراً من الحاجز حيث كان يقف عدد من المستوطنين، وقام بطعن المستوطن، مما أدى إلى مقتله على الفور، فيما أطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز النار على الشاب، مما أدى إلى إصابته في قدمه.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن المهاجم اسمه سلام أسعد الزعل، وإنه ينتمي إلى حركة فتح، وذكرت أنه طعن المستوطن ثم أطلق عليه النار.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الزغل أفرج عنه قبل شهرين من سجن إسرائيلي كان يقضي فيه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال غسان دغلس، المسؤول الفلسطيني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، إن المستوطنين اليهود شنوا هجمات على نطاق كبير في أربع قرى بالضفة بعد الحادث.

وحاول المستوطن المتطرف ميخائيل بن آرييه، مصحوباً بعشرات المتطرفين من منظمة تطلق على نفسها اسم "صندوق إنقاذ إسرائيل"، اقتحام مستشفى بلينسون بتل أبيب حيث يرقد الشاب الفلسطيني الذي طعن اليوم الثلاثاء أحد المستوطنين شمال الضفة الغربية وأرداه قتيلاً.

وفي قرية عوريف على مشارف نابلس، أضرم مستوطنون ملثمون النار في أراضٍ فلسطينية. وصعد قرويون فلسطينيون فوق تل، واشتبكوا فترة وجيزة بالأيدي مع المستوطنين ورشقوهم بالحجارة قبل وصول جنود إسرائيليين إلى المكان.

ولاذ المستوطنون بالفرار، واستخدم الجنود الإسرائيليون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن خمسة مستوطنين اعتقلوا.

وقتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام، معظمهم خلال اشتباكات، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.