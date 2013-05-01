أنباء عن اعتقال دبلوماسي إيراني بارز في طهران

أفادت مصادر مطلعة عن اعتقال دبلوماسي إيراني بارز على صلة بالإصلاحيين الإيرانيين. وذكرت وكالة رويترز أن الدبلوماسي اعتقل في طهران في مارس/آذار الماضي، ويحتمل أن يكون هذا الإجراء جزءاً من حملة قمع للمعارضين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران.

ووفقاً للمصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، فقد اعتقل باقر أسدي في منتصف مارس/آذار في طهران. وكان أسدي عضوا بارزاً في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وشغل منصب مدير بالأمانة العامة لما يسمى مجموعة الدول الثماني النامية ومقرها إسطنبول. وقال أحد المصادر "لا نعرف لماذا اعتقل السفير أسدي"، مضيفا أن ذلك قد يكون جزءاً من حملة قمع قبل الانتخابات. وذكر أن مكان احتجاز أسدي البالغ من العمر 61 عاماً، غير معروف.

يذكر أنه تم تهميش الإصلاحيين في إيران منذ فوز الرئيس المحافظ ورئيس بلدية طهران السابق محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية عام 2005 خلفاً للإصلاحي محمد خاتمي.

وفي الشهر الماضي، أضاء أحمد شديد المقرر الخاص للأمم المتحدة على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مشدداً على أن تكميم الجمهورية الإسلامية لأفواه الصحافيين وقادة المعارضة قد يقوض شرعية الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل.