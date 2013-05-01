خليفة بن زايد يزور بريطانيا بدعوة من الملكة إليزابيث

بدأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة رسمية للمملكة المتحدة، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والتي تستغرق يومين.

وتعتبر زيارة الشيخ خليفة إلى بريطانيا تتويجاً لسنوات طويلة من العمل المشترك في مجال ترسيخ قيم المحبة ونشر السلام والوئام بين الشعوب، فالعلاقات الإماراتية البريطانية ترمي إلى تحقيق أهداف عدة، منها تعزيز التعاون السياسي، وإتاحة الفرصة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، وتنمية رؤوس الأموال في أجواء التجارة الحرة التي يطبقها البلدان.

وتأتي زيارة الشيخ الرسمية في فترة دقيقة وخطيرة تمر فيها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تنسيقاً بين الجانبين بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة للتعامل مع هذه التطورات، خصوصاً الأزمة السورية والوضع الشائك مع إيران والعلاقة مع مصر.

وتشهد العلاقات الإماراتية البريطانية منذ سنوات عدة، تطوراً ملحوظاً، حيث يوجد في الإمارات العديد من الشركات البريطانية، ويعيش فيها نحو 100 ألف بريطاني، إضافة إلى أن مليون سائح بريطاني يفدون إلى الإمارات سنوياً.