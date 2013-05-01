تركيا تحظر مسيرات العمال والشرطة تشتبك مع متظاهرين

اشتبكت الشرطة التركية مع المتظاهرين في وسط إسطنبول الأربعاء، بعدما حظرت السلطات مسيرات عيد العمال التقليدية. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ميدان تقسيم، الواقع في قلب اسطنبول، والذي يضم العديد من لفنادق والمطاعم والمقاهي. إلى ذلك، أفاد شهود عيان عن وقوع اشتباكات في عدة أماكن أخرى بالمنطقة . وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة. وتوقفت معظم وسائل النقل العامة. من جهتها، أفادت الحكومة التركية أن المنع جاء على خلفية الحفاظ على السلامة، بسبب إجراء عمليات تجديد كبيرة في الميدان .

يذكر أنه على مدى الـ 3 سنوات الماضية، اعتاد ميدان تقسيم أن يشهد تنظيم تظاهرات بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/أيار. وكان نحو 200 ألف شخص قد حضروا في مايو 2010 أول تظاهرة رسمية للاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم منذ 30 عاماً، بعد أن تم حظر مثل تلك التظاهرات منذ العام 1977 عندما قتل 36 شخصاً في اشتباكات وقعت حينها.

