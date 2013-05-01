مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 25 بهجومين في العراق

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 25 آخرون على الأقل بجروح في هجومين منفصلين الأربعاء في الفلوجة وفي بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال المقدم خالد ياسر الجميلي من شرطة الفلوجة 60 كلم غرب بغداد إن "خمسة أشخاص هم ضابط في الشرطة برتبة مقدم وأربعة من عناصر الصحوة قتلوا وأصيب 15 بجروح بينهم أربعة من الشرطة في هجوم انتحاري بحزام ناسف".

وأضاف أن "الهجوم استهدف تجمعا لعناصر في الصحوة كانوا ينتظرون استلام رواتبهم الشهرية، عند مركز شرطة ذراع دجلة" الواقع في الجانب الشرقي من الفلوجة.

وأكد الطبيب عمر دلي في مستشفى الفلوجة تلقي جثث خمسة أشخاص تعود إحداها لضابط في الشرطة ومعالجة 15 جريحا أصيبوا في الانفجار.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة بجروح بانفجار سيارة مفخخة" على الطريق الرئيسي في الحسينية.

وأكد مصدر طبي رسمي مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي وقع عند نحو الساعة 07,30 (04,30 تغ).

وجاءت هذه الهجمات بعد مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام مسجد شيعي في الدورة في جنوب بغداد مساء الثلاثاء، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية ومصدر طبي رسمي.

