خليفة بن زايد يلتقي كاميرون خلال زيارته الرسمية إلى لندن

عقد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في ثاني يوم لزيارته الرسمية للمملكة المتحدة التي تأتي توطيداً لعلاقات تاريخية تدعمها شراكة اقتصادية في تنامٍ مستمر وطموح للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.

ومن المنتظر أن تفضي زيارة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى إعفاء المواطنين الإماراتيين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا، وهو ما سيكون له مردود اقتصادي كبير، وسيضاعف من عدد الزوار الإماراتيين لبريطانيا كل عام.

وتعتبر الإمارات وجهة سياحية مفضلة للبريطانيين، حيث استقبلت فنادقها أكثر من 930 ألف نزيل بريطاني خلال العام 2012، حسب مجلس الأعمال البريطاني.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد قد اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الشرق الأوسط، لا سيما التهديد الإيراني لدول الخليج والأوضاع في سوريا.

ووقع الجانبان سلسلة اتفاقات، أبرزها منظومة المؤهلات وحوار القيم، كما ناقش وزيرا خارجية البلدين قضايا ذات اهتمام مشترك، خاصة الأوضاع في سوريا وإيران والصومال.