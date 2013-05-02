سقوط أكثر من 60 قتيلاً في انهيار منجم للذهب بدارفور

قال متحدث باسم الشرطة السودانية يوم الخميس إن أكثر من 60 عاملا لقوا حتفهم بمنطقة دارفور هذا الأسبوع، عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون به.

وأبان المتحدث أحمد عمرو أن الانهيار حدث بمنطقة جبل عامر في ولاية شمال دارفور، وذكر عضو بالبرلمان من المنطقة أن الحادث وقع يوم الاثنين، لكن الأمر لم يعرف في الخرطوم إلا يوم الخميس.



وكانت منطقة جبل عامر شهدت في الأشهر الماضية أعمال عنف بين المنقبين أودت بحياة العشرات، مما أدى لإغلاق السلطات للمكان لحين توفيق الأوضاع، إلا أن مجموعات من المنقبين عادت للعمل بالمنطقة رغم ما يشكل ذلك من تهديد لحياتهم.