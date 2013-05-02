فيديو يُظهر رعب أطفال فلسطينيين خلال محاولة اعتقالهم

نشرت مجموعة "شباب ضد الاستيطان" في تل الرميدة وسط الخليل في الضفة الغربية، مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتقال الجيش الإسرائيلي لأطفال فلسطينيين وما أعقبها من مشادات بين المستوطنين والأهالي ومتضامنين أجانب.

ويبدو أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين أصبح أسهل وأكثر انتشاراً من الاعتقالات الأخرى، وإن كان الرعب بدا واضحاً على وجوه أولئك الأطفال، فإن أمهاتهم بدون مستعدات للتحدي للحظة الأخيرة، رغم أن التحدي لا ينتصر دائماً على القوة.

ويظهر التسجيل المصور تمكّن مديرة إحدى المدارس من تخليص أحد الأطفال من قبضة الجيش الإسرائيلي.

وتبقى المداهمات الإسرائيلية والممارسات اللاإنسانية أمراً أقرب للاعتيادي في فلسطين، وإن كان الرجال والنساء اعتادوا ذلك فإن الأطفال لا يزالون في طور الاعتياد التدريجي.

