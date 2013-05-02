مذكرات توقيف بحق رموز التظاهرات في الأنبار بالعراق

أبلغت قوات عمليات الأنبار العراقية، عشائر محافظة الأنبار بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من رموز التظاهرات، نقلا عن قناة "العربية"، الخميس 2 مايو/أيار.

وشملت مذكرات التوقيف، الصادرة الأربعاء، كلا من سعيد اللافي، الناطق الرسمي باسم المتظاهرين، ومحمد أبو ريشة، أحد منظمي التظاهرات، وقصي الزين، الناطقِ الإعلامي باسم المتظاهرين. كما خصصت قوات عمليات الأنبار مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقالهم.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس صحوات العراق، أحمد أبو ريشة، أن مذكرات التوقيف التي تصدرها الحكومة العراقية بحق المتظاهرين في محافظة الأنبار غير مقبولة.

وأكد أبو ريشة أن مطلقي النار على الجنود العراقيين الخمسة، الذين قتلوا الأسبوع الماضي في الأنبار، محتجزون ويخضعون للتحقيق، ودعا الحكومة إلى التصرف بعقلانية.

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من نجاح محاولات تمزيق العراق, التي قال إنها ستؤدي إلى حرب لا نهاية لها، وأضاف أن الخطر يأتي على البلاد من المنطقة وتحدياتها الطائفية.

وأشار المالكي إلى أن تقسيم البلاد، كما يطالب البعض، سيأتي بخسارة كبيرة على العرب والأكراد والسنة والشيعة, وذكر أن تمزيق البلاد لن يكون على أساس أقاليم إنما سيكون على أساس كانتونات صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب.