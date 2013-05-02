واشنطن تنشر صور مسلحين مرتبطين بهجوم بنغازي

في تطور جديد سجلته التحقيقات حول الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي الليبية، نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "اف بي آي" صور ثلاثة مسلحين قال إنها التقطت لهم خلال الاعتداء الذي استهدف القنصلية في 11 أيلول/سبتمبر 2012. وطلب مساعدته على التعرف عليهم.

وقالت الشرطة الفدرالية الأميركية في بيان إن الصور الثلاث التي نشرتها متوفرة على موقعها الإلكتروني، ولكنها لم تحدد أسماء هؤلاء المسلحين الثلاثة ولا حتى أوضحت ما إذا كانوا مشتبها بهم أم لا، على الرغم من أنهم في هذه الصور يظهرون بوضوح حاملين بنادق رشاشة.

وأضاف البيان أن "إف بي آي" يطلب من الليبيين ومن الناس في كل أنحاء العالم معلومات إضافية متعلقة بالاعتداء". وتابع "نحن نبحث عن معلومات استخبارية حول ثلاثة أفراد كانوا موجودين على أرض البعثة الأميركية عندما وقع الاعتداء. هؤلاء الأفراد يمكن أن يدلوا بمعلومات تساعد التحقيق".

يذكر أن مسلحين إسلاميين متطرفين هاجموا في 11 أيلول/سبتمبر المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي شرق ليبيا، في اعتداء قتل فيه السفير "كريستوفر ستيفنز" وثلاثة أميركيين آخرين.