اغتيال المدعي العام الباكستاني في قضية مقتل بينظير بوتو

اغتيل، الجمعة، المدعي العام الذي يحقق في مقتل بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان السابقة، في باكستان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت مصادر من الشرطة الباكستانية إن مسلحين على دراجة نارية أطلقوا 12 طلقة على المدعي تشودري ذو الفقار، وهو يغادر منزله في إسلام أباد، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.



وكانت وكالة المباحث الاتحادية الباكستانية "إف أي إيه"، اعتقلت رسميا الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، في قضية اغتيال بينظير بوتو.

وكانت بوتو اغتيلت في هجوم برصاص وقنبلة خارج حديقة لياقت باج في راولبندي، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007، بينما كان مشرف رئيسا للبلاد، ولقيت حتفها بعد خطبة ألقتها أمام مؤتمر انتخابي في المدينة.



واتهمت محكمة مكافحة الإرهاب "مشرف" في القضية في شهر فبراير/شباط 2011، وفي أغسطس من نفس العام، أعلنت أنه الجاني، وحكمت بالحجز على ممتلكاته نظرا لغيابه.