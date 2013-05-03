تحطم طائرة عسكرية أميركية على حدود قرغيزستان وكازاخستان

قال مسؤول بوزارة الطوارئ في قرغيزستان إن طائرة نقل عسكرية أميركية تحمل وقوداً تحطمت الجمعة 3 مايو/أيار قرب منطقة الحدود بين كازاخستان وقرغيرستان.



وقال المسؤول إن الطائرة "اشتعلت فيها النيران وتحطمت".



وكانت الطائرة قد اختفت في وقت سابق من اليوم من على شاشات الرادار قرب قرية تشالدوفار القرغيزية التي تبعد 90 كيلومتراً عن القاعدة الجوية الأميركية في ماناس بقرغيزستان التي تحتفظ بها القوات الأميركية للقيام بعملياتها في أفغانستان.



وقد صرح مصدر بالوزارة وقتها بأن الطائرة "اختفت من على شاشة الرادار. إنها طائرة عسكرية لنقل الوقود من طراز سي-135".

