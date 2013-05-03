النسور: سيناريو صربيا وارد في دمشق بعد استخدام الكيماوي

قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور خلال لقاء في برنامج "ستوديو بيروت": إنه في حال ثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي فإن سيناريو صربيا سيكون وارداً في دمشق.

وأضاف النسور في أول حديث له بعد نيل وزارته الثقة، أن تدهور الوضع سيدفع إلى إقامة مناطق معزولة داخل الأراضي السورية بإشراف الأمم المتحدة.

وتحدث النسور في "ستوديو بيروت" الذي يعاد بثه يوم الجمعة 12:30 و14:30 بتوقيت غرينتش عن الأزمة السورية والإصلاح السياسي في الأردن.

من جانب آخر، ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة طلباً تقدم به مندوب الأردن زيد بن رعد بأن يقوم المجلس بكامل أعضائه بزيارة بلاده للوقوف على الوضع الإنساني الخطير نتيجة تدفق اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم نصف مليون لاجئ.

ونقلت "العربية" عن مصدر دبلوماسي غربي حضر الجلسة أن 13 دولة وافقت على الرحلة، بينما عارضتها فقط روسيا والصين.

واقترح المندوب الروسي، فيتالي تشيركن، عوضاً عن الزيارة إرسال بعثة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى المنطقة.

ويحاول أعضاء في مجلس الأمن إقناع روسيا والصين بالموافقة على الرحلة التي تتطلب إجماع كافة الأعضاء حتى تتم.

واقترحوا ضم لبنان وتركيا إلى جدول الزيارة للوقوف على أحوال اللاجئين السوريين في البلدان الثلاثة، وآثار الهجرة الجماعية على أمن واقتصاد واستقرار هذه البلدان.