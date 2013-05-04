اليونيسف تؤكد مقتل 8 أطفال في الحويجة بالعراق

أعلنت بعثة منظمة اليونيسف العاملة في العراق، السبت 4 أبريل/نيسان أن "معلومات موثوقة" وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا خلال اقتحام الاعتصام المناهض لرئيس الوزراء في الحويجة الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن الأطفال الثمانية لقوا مصرعهم، كما أصيب ما يصل إلى 12 آخرين بجروح خطيرة خلال أعمال العنف التي وقعت في الحويجة".

وأضاف بيان المنظمة أن جميع من أصيب من الفتيان، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها "تشعر بالقلق الشديد إزاء هذه التقارير وطلبت من حكومة العراق التحقيق في هذه الحالات بصورة عاجلة"، مشددة على أنه "يجب حماية الأطفال من كل أشكال العنف.

وقتل خمسون شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح خلال اقتحام القوات الحكومية للاعتصام المناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي.

