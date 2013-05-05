رئيس فنزويلا يستعيد خطاب تشافيز: أوباما الشيطان الأكبر

حَمَل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعنف على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووصفه بأنه "كبير الشياطين"، بعدما رفض الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات التي تطعن فيها المعارضة، وفقاً لتقرير إخباري، الأحد 5 مايو/أيار.

وقال مادورو في خطاب "بشأن أميركا الوسطى، السبت، سمح أوباما لنفسه بالإدلاء بملاحظات غير لائقة وأمور وقحة"، معتبراً أنه "يعطي أوامر للجناح اليميني الفاشي بمهاجمة الديمقراطية في فنزويلا".

وأضاف "لكننا هنا ندافع عن مؤسساتنا وعن السلام والديمقراطية والشعب الفنزويلي، ويمكننا أن نجلس مع أي شخص حتى مع كبير الشياطين أوباما".

وتُذكّر تصريحات مادورو بخطاب الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، الذي وصف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بـ"الشيطان".

ورفض أوباما، الجمعة، الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا.

وفي مقابلة مع محطة "أونيفيجن" الناطقة بالإسبانية، قال أوباما إن كل المنطقة "كانت تتابع العنف والاحتجاجات وملاحقة المعارضة" بعد انتخابات 14 إبريل/نيسان.

وفاز مادورو رسمياً على زعيم المعارضة، أنريكي كابريليس، بفارق ضئيل، ليتولى الرئاسة خلفاً لزعيم اليسار الراديكالي تشافيز، الذي قضى بالسرطان، إلا أن كابريليس رفض الاعتراف بهزيمته، وتحدث عن مخالفات.