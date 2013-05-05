رئيس مجلس الأمة الكويتي: أتحفظ على إقامة اتحاد خليجي

أعلن علي الراشد، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تحفظه على إقامة اتحاد خليجي بين دول مجلس التعاون.



وفي حيثيات تحفظه، شرح الراشد، في مقابلة مع قناة "العربية" تبث مساء الأحد، أسباب تحفظه، حيث يرى أن هناك اختلافات دستورية وظروفاً داخلية في كل دولة من دول المجلس تمنع إقامة الاتحاد.

واعتبر الراشد أن الاتحاد الخليجي مجرد أمنيات تطرح، وأنه لا بد من اتفاقية تكامل تشريعي، لكي تصل دول الخليج إلى الاتحاد.

وحول ما يحدث في الكويت من جدل سياسي، قال إن هناك جماعات تريد ضرب النظام في الكويت وليس إسقاطه، مشيرا إلى أن هناك من يحاول استغلال الخلافات بين أطراف الأسرة الحاكمة.

واعتبر الراشد أن الحراك السياسي الذي يحدث في الكويت طبيعي، وأن مصير المجلس بيد المحكمة الدستورية، مؤكداً "سنقبل بالحكم مهما كان، ونطالب الجميع بأن يقبل ذلك".

وشدد الراشد على أن هناك قصوراً في أداء عدد من الوزراء، وتأجيل الاستجوابات فهمت من بعضهم على أنها استسلام، لكنه أكّد: "أبلغت سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء بعدم تعاون عدد من الوزراء".

وفي سياق آخر، اعتبر الراشد أن إيران لا تشكل أي تهديد لمنطقة الخليج، هناك خلافات في وجهة النظر، وهناك اعتداء على جزر إماراتية نتمنى من الإخوان في إيران إزالته، لكن أنا أعتقد أنها دولة إسلامية وعلاقتنا معها تقوم على حسن الجوار.

وحول العلاقات مع العراق ونسيان تاريخ العلاقات العراقية الكويتية، قال الراشد "لا يمكن أن ننسى الغزو العراقي للكويت مهما مرت السنوات"، لكننا نغلب اليوم حسن الجوار خاصة بعد رحيل النظام الصدامي، وتابع "وصلنا إلى مراحل متقدمة في تعزيز العلاقات مع العراق، وسأزور بغداد بعد رئيس الوزراء".

وفي الشأن السوري، قال الراشد إنه سواء سقط النظام أو لم يسقط فإن الشعب السوري غير مستفيد، وإن سقط النظام أم لم يسقط، والأهم أن تحل الأزمة بالحوار.