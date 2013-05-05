مقتل زعيم قبلي في منطقة أبيي بالسودان

قتل زعيم قبلي كبير متحالف مع جنوب السودان في اشتباكات ضمت قبيلة سودانية منافسة في منطقة أبيي التي يتنازع البلدان السيادة عليها أمس السبت وذلك حسبما أعلن الجانبان في حادث يخاطر بإشعال توترات جديدة في تلك المنطقة المضطربة.



ويطالب السودان وجنوب السودان بالسيادة على ابيي الواقعة على الحدود بينهما. وفي مارس/آذار اتفق البلدان على استئناف تدفق النفط عبر الحدود ونزع فتيل التوترات التي شهدتها العلاقات بينهما منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.



ولكن الجانبين لم يتمكنا من تحديد ملكية أبيي التي تقطنها قبيلة الدنكا المتحالفة مع جنوب السودان وقبيلة المسيرية العربية التي تتبع السودان.



وقتل كوال دينج مايوك أكبر زعيم للدنكا في أبيي على يد أفراد من المسيرية، وذلك حسبما قال زعيم آخر من الدنكا لرويترز شريطة عدم نشر اسمه. وقال إن"المسيرية استهدفوه بعد أن عقد اجتماعا في بلدة أبيي مع زعماء المسيرية". وأضاف: "المسيرية اطلقوا النار على قافلته وقتلوه هو وشخصا اخر."



وأكد صادق بابو نمر وهو مسؤول في المسيرية مقتل مايوك ولكنه أنحى باللائمة في ذلك على حادث إطلاق نار مع قوات حفظ السلام الاثيوبية التابعة للامم المتحدة والتي تدير ابيي.



وقال إن مجموعة من المسيرية طلبت من قافلته المسافرة مع ثماني سيارات من الاثيوبيين التوقف للتحدث معهم ولكن الاثيوبيين رفضوا فعل ذلك.



وأضاف أن اثيوبيا أطلق النار وقتل شخصا من المسيرية بعد أن جهز بندقيته، مما أثار عملية إطلاق نار قتل خلالها مايوك. ولم تتوفر تفاصيل أخرى ولم يتسن الاتصال على الفور بقوات حفظالسلام الاثيوبية للتعليق على ذلك.