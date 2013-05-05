هجمات بعبوات ناسفة تخلف 5 قتلى و24 جريحاً في العراق

قتل خمسة اشخاص واصيب 24 بجروح الاحد في هجومين بعبوة ناسفة وقذائف هاون في غرب وجنوب بغداد، وعملية اغتيال في كركوك، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان شخصين قتلا واصيب 12 بجروح بانفجار عبوة ناسفة في مقهى شعبي في حي الجامعة في غرب بغداد.

واضاف ان شخصين ايضا قتلا واصيب 10 بجروح بعد سقوط اربع قذائف هاون على جنوب العاصمة.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد)، قتل المهندس في شركة نفط الشمال مازن عبد الجبار بعد استهدافه لدى خروجه من مبنى "حركة الوفاق" في وسط المدينة بعبوتين ناسفتين، اصيب فيهما ايضا حارسان للمبنى، وفقا لضابط رفيع المستوى.