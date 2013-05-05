هجوم على موكب حكومي يخلف 11 قتيلاً في الصومال

أعلنت الشرطة الصومالية أن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم في مقديشو نفذه انتحاري اقتحم بسيارته المفخخة موكباً حكومياً عند مفترق طرق مزدحم.

وقال المسؤول في الشرطة، محمد آدن: إن "عدداً كبيراً من الأشخاص قتلوا. الانفجار كان قوياً، ونقوم بجمع التفاصيل، لكن عدد القتلى هو حوالي 11 شخصاً".

وأضاف "إن ركاب سيارة مصفحة استهدفها الهجوم نجوا، لكن لم تعرف هوياتهم على الفور". وأكد مسؤولون آخرون في الشرطة أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.

وأكد شاهد عيان أنه رأى ثماني جثث على الاقل. وقال علي يوسف "رأيت ثماني جثث، واحدة منها لامرأة، وبعضها مصابة بحروق كبيرة في الانفجار"، مضيفاً "إنه مشهد رهيب".

وانفجرت السيارة قرب مركز للشرطة في حي مكتظ في المدينة تنتشر فيه مقاهي الشاي التي يقصدها سكان مقديشو.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس "إن الآلية المصفحة تضررت في الانفجار وتحطم زجاجها الخلفي".