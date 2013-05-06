ضبط 52 طن حشيش في إسبانيا خلال أكبر عملية أوروبية

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأحد، أنها عثرت على أكثر من 52 طناً من الحشيش في مستودع في قرطبة (جنوب إسبانيا)، في ما يعتبر أكبر عملية ضبط مخدرات تنفذ في أوروبا.

وجاء في بيان الشرطة أنها "أكبر عملية ضبط حشيش تنفذ في بلادنا، بعد عملية سابقة أجريت في عام 1996 وضبط خلالها 36 طناً في سفينة ترفع علم بنما".

وأفاد المصدر عينه بأن الحشيش كان مخبأ في مستودع يقع في منطقة صناعية في قرطبة.

وقد تمكّنت الشرطة من العثور على المخدرات بفضل شخص كان في المنطقة زوّدها بمعلومات وكشف على الأرجح أمر عدة أشخاص كانوا يحاولون سرقة رزم الحشيش.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات أخرى عن مجريات العملية.

وكانت قوى الأمن قد كشفت الجمعة عن ضبط 32 طناً من الحشيش في شاحنة محملة بالشمام آتية من المغرب.

وأعلنت الشرطة الإسبانية السبت الماضي تفكيك شبكة لزراعة الماريغوانا والاتجار بها بين إسبانيا وهولندا، فضلاً عن توقيف 21 شخصاً وضبط أكثر من 13 ألف نبتة ماريغوانا، في ما يعد أكبر عملية من هذا القبيل تنفذ في إسبانيا.