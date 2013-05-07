"القاعدة" تهدّد بضرب المصالح الفرنسية في كل مكان

دعا أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى ضرب المصالح الفرنسية في كل مكان، وحثّ رئيس مجلس الأعيان الملقَّب بـ"أبوعبيدة" في شريط مسجّل بُث على الإنترنت، الثلاثاء، من سمَّاهم "أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها" إلى "التعرض للمصالح الفرنسية في كل مكان كرد فعل على الدعم العسكري الذي قدمته باريس لباماكو" لطرد المتشددين من شمال البلاد.

وانتقد أبوعبيدة يوسف العنابي في التسجيل "الحملة الصليبية الجديدة من فرنسا واحتلالها لأرضٍ من أراضي المسلمين"، ملمّحاً بذلك إلى مالي، وداعياً المسلمين "إلى التعبئة الشاملة والنفير العام".

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مؤتمر صحافي مع نظيره البولوني كوموروفسكي، في قصر الإليزيه "إن فرنسا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد"، وشدّد على أنه على "الرغم من أن خسائر كبيرة لحقت بقاعدة المغرب الإسلامي في مالي إلا أنها مازالت ترسل تهديدات، وقد بدأت بهجومها على السفارة الفرنسية في طرابلس ونحن نأخذ كافة الاحتياطات من أي تهديد إرهابي.

وبدأت فرنسا سحب قسم من 4500 جندي أرسلتهم إلى مالي ونقل المهمة إلى فرق المهمة الدولية لدعم مالي المؤلفة من 6300 رجل، لكنها أعلنت أن 1000 جندي سيبقون في مالي إلى ما بعد 2013، حتى يدعموا عند الحاجة قوات الأمم المتحدة التي ستحل محل المهمة الدولية لدعم مالي.