الكويت.. حكم بالمؤبد على 4 متهمين بالتجسس لصالح إيران

أسدل الستار في الكويت على محاكمة أعضاء خلية تجسس لصالح إيران، حيث تمت إدانة 4 متهمين الاثنين، وصدرت أحكام نهائية بالسجن المؤبد بحقهم.

فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بالحبس المؤبد لأربعة متهمين بشبكة التجسس الإيرانية وهم إيرانيان وكويتي ودومينكاني، بعد إدانتهم بتشكيل خلية تجسس وتقديم معلومات للحرس الثوري الإيراني.

وتزامنت المحاكمة، التي تعكس مدى توسع النشاط التجسسي لإيران، مع محاكمة أخرى جرت في كينيا وأدين فيها إيرانيان بمحاولة القيام بتفجيرات هناك.

وخلال السنوات الأخيرة، تم كشف خلايا تجسس إيرانية عدة في دول الخليج واليمن ضمن نشاط محموم يستهدف الأمن القومي لتلك الدول وضرب استقرارها.

وضبطت الكويت خلايا تجسس عدة تعمل لصالح إيران، وكذلك الحال بالنسبة للبحرين التي كشفت شبكات تخريبية مدعومة من طهران، وفي السعودية أيضاً أحبطت مخططات لخلايا تعمل لصالح ايران، أما في اليمن فقد أُعلن عن ست خلايا تجسس إيرانية وحذرت طهران من التمادي في دعم العنف والتخريب.

واتسع النشاط الإيراني ليصل إلى إرتيريا حيث استأجرت طهران جزر دهلك كقواعد متقدمة للحرس الثوري لتدريب المسلحين من دول المنطقة.

وفي مارس الماضي، كشفت السعودية عن ضبط خلية تجسس تتكون من 18 شخصاً تعمل لصالح إيران، واتهمت الداخلية السعودية هؤلاء الأشخاص باستلام مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في البلاد.

أما اليمن فقد أعلنت عن ضبط سفن إيرانية عدة في سواحلها تحمل أسلحة متنوعة، ورجحت أن تكون تلك الأسلحة ذاهبة للحوثيين وبعض جماعات الحراك الجنوبي المسلح.