أوضاع لبنان في ظل أزمة سوريا أمام مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 8 مايو/أيار، جلسة مغلقة للاستماع إلى تقرير من الدبلوماسي النرويجي تير رود لارسن حول مدى تطبيق القرار 1559 للبنان.

ومن غير المتوقع صدور أي قرار من قِبل مجلس الأمن بعد هذه الجلسة المغلقة، ولكن انتشار العنف من سوريا إلى لبنان وأثره على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان سيكون في مقدمة المناقشات.

ويقدم لارسن تقريراً إلى مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في لبنان في ظل التطورات الحالية.

ومن المرجح أن يناقش أعضاء المجلس أيضاً، وعلى هامش هذه الجلسة المغلقة، موضوع زيارة المجلس المحتملة للأردن وربما لبنان وتركيا للوقوف على الآثار الأمنية والاقتصادية والسياسية لتدفق اللاجئين السوريين المستمر والمتزايد على هذه البلدان.

وعارضت روسيا والصين هذه الزيارة المذكورة، ووضعتا شروطاً للقيام بها.