إسرائيل تطلق سراح مفتي القدس بعد توقيفه عدة ساعات

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، سراح مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، محمد حسين، بعد إيقافه لعدة ساعات للتحقيق معه، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة "العربية" في القدس بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت مفتي القدس والأراضي الفلسطينية للتحقيق معه حول المواجهات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في أثناء دخول مجموعة من المستوطنين بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وذلك من بيته في حي السواحرة بالقدس المحتلة.

وأكدت مصادر الشرطة أن التحقيقات قد تستمر ساعات عدة، ونقلت وكالة "رويترز" عن عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أن إسرائيل اعتقلت الشيخ حسين من منزله،، مضيفاً: "هذا تصعيد خطير في إطار الحملة ضد المسجد الأقصى الذي زادت الاعتداءات بحقه في الفترة الأخيرة".

وأوضح أن "إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء إرسال رسالة إلى كل المدافعين عن المسجد الأقصى أنها يمكنها فعل أي شيء لإخماد أي صوت يرتفع ليطالب بالدفاع عن المقدسات في مدينة القدس".

وتابع: "هذا اعتقال سياسي، المطلوب التدخل الفوري والعاجل من أجل إطلاق سراح المفتي الذي تم نقله إلى مركز تحقيق".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول سبب اعتقال المفتي.