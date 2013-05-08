"الكردستاني" يسحب مقاتليه من تركيا .. وسط ظروف حساسة

بدأ حزب العمال الكردستاني الأربعاء سحب مقاتليه من تركيا إلى قواعدهم الخلفية في شمال العراق، وهي عملية تندرج في إطار عملية سلام إلا أنها تبدو شديدة الحساسية.

وكان الجناح العسكري للحزب المسلح أعلن الثلاثاء بدء سحب مقاتليه اليوم الأربعاء من تركيا، كما أعلن سابقا محذرا أنقرة من أي "استفزاز" قد يفشل العملية.

وناشد المسؤولين الأتراك الامتناع عن أي عمل قد يحول دون تنفيذ الانسحاب.

وتابع حزب العمال الكردستاني لافتاً إلى أن "عمليات الاستطلاع المستمرة للطائرات بلا طيار تؤخر عملية الانسحاب" ، مضيفاً أن تحرك القوات المسلحة في جنوب شرق الأناضول، ساحة نشاط الحزب، "لا تؤثر على الانسحاب فحسب بل تمهد الأرض لاستفزازات ومواجهات".

على الرغم من كل ذلك، ينتظر أن تصل طلائع مجموعات المتمردين "في غضون أسبوع" إلى قواعدها في شمال العراق، حيث يوجد لحزب العمال الكردستاني معسكرات محصنة.

ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا بحوالي ألفي مقاتل يضاف اليهم 2500 في القواعد الخلفية في شمال العراق. إلى ذلك، أكد الحزب أنه سيحترم التزامه الانسحاب من الأراضي التركية، طالما لم يتعرض لهجوم من القوات التركية المسلحة.

يذكر أنه في السابق استغل الجيش التركي فترات هدنة أعلنها الحزب من طرف واحد لإلحاق خسائر كبيرة بقواته، لكن هذه المرة كل شيء يبدو مختلفاً، بعد تقديم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضمانات بهذا الخصوص.