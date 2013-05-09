إسرائيل توافق على بناء 296 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أعطت إسرائيل موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل، قرب رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية الإسرائيلية الخميس 9 مايو/أيار.

وأكد المتحدث العسكري لوكالة "فرانس برس" أن "الإدارة العسكرية أعطت موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في بيت إيل، إلا أنها ليست سوى المرحلة الأولى من مسار قبل انطلاق أعمال البناء على الأرض".

وأضاف أن بناء هذه الوحدات السكنية يندرج في إطار اتفاق تم في يونيو/حزيران الماضي مع مستوطنين أقاموا بدون تصريح في مساكن في حي أولبانا في بيت إيل.

هذا.. وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على الإعلان الإسرائيلي بأنه محاولة "لتخريب" جهود السلام الأميركية.

وكان هؤلاء المستوطنون وافقوا على مغادرة المكان بدون معارضة مقابل وعد ببناء حوالي 300 وحدة سكنية.

ويأتي الإعلان عن بناء الوحدات السكنية في بيت إيل بعد أيام من نشر وسائل إعلام ومنظمة غير حكومية إسرائيلية أنباء تفيد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علق طلبات استدراج العروض لمساكن جديدة في المستوطنات من أجل إعطاء فرصة للولايات المتحدة لإطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين المتوقفة منذ سبتمبر/أيلول 2010.