منظمات إيرانية تناشد المجتمع الدولي لمنع إعدام 5 أهوازيين

ناشدت عدة منظمات حقوقية إيرانية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة، وعموم المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان لاتخاذ تحرك عاجل لمنع السلطات الإيرانية من إعدام 5 سجناء سياسيين عرب بينهم شقيقان في الأهواز.

وعلمت "العربية" أن السلطات تنوي إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الخمسة وذلك عشية الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.

وطالبت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المحكومين وقالت إنهم حوكموا في ظروف أمنية مشددة دون الحصول على حقوقهم في الدفاع وفق القوانين والأعراف الإنسانية.

ووجهت محكمة الثورة للمواطنين العرب تهمة محاربة الله ورسوله ومهاجمة الأمن القومي والدعاية ضد النظام وقضت بإعدامهم وهم: هادي راشدي 40 عاماً مدرس كيمياء وهاشم شعباني نجاد 32 عاماً مدرس وشاعر والمهندس محمد علي عموري نجاد 37 عاماً مدرس وشقيقان هما جابر ومختار آلبو شوكة 29 و27 عاماً حكم عليهم بالإعدام.

