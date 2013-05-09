39 قتيلاً حصيلة ضحايا سقوط حافلة ركّاب في الهند

أعلنت الشرطة في الهند، الخميس، أن حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة ركّاب من طريق جبلي في نهر بولاية هيماتشال براديش، ارتفعت إلى 39 حالة وفاة.

وأصيب 23 شخصاً في الحادث الذي وقع عندما انزلقت الحافلة على الطريق لتسقط في نهر بيس قرب بلدة كولو (200 كيلومتر شمال شيملا عاصمة الولاية).

وأشار فينود دهاوان، رئيس الشرطة المحلية، إلى أنه تم العثور على المزيد من الجثث في النهر وقرب الحافلة التي كانت طافية جزئياً الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 39 شخصاً من بينهم 21 امرأة وخمسة أطفال.

وأفادت الشرطة بأن اثنين أو ثلاثة من الركّاب مازالوا في عداد المفقودين، فيما يجري البحث عن السائق الذي أفادت التقارير بأنه قفز من الحافلة وقت الحادث.

يُذكر أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم في حوادث الطرق سنوياً في الهند.

ويلقى باللوم على ظروف القيادة الصعبة في الطرق الجبلية وسوء حالة المركبات في الحوادث التي تودي بحياة المئات سنوياً في هيماتشال براديش.