مظاهرات بالعراق في جمعة ""خيارنا حفظ كرامتنا"

تجمع عشرات الآلاف في ساحات الاعتصام في الفلوجة وسامراء، وفي محافظات عراقية أخرى في جمعة أطلق عليها شعار "خيارنا حفظ كرامتنا".

وطالب الإمام الخطيب في سامراء بتلبية مطالب العراقيين المرفوعة منذ فترة، مناشداً حكومة المالكي إعادة كرامة العراقيين، ووقف انتهاك أعراض العراقيين، بوقف ما وصفها بجرائم الميليشيات المسلحة التي استباحت دم العراقيين في البلاد، على حد وصفه.

ويطالب المحتجون العراقيون بسحب وحدات الجيش العراقي من المدن، وقيام الشرطة المحلية بمهمة حماية ساحات الاعتصام، وذلك إثر اجتياح الجيش لساحة الاعتصام في الحويجة بمحافظة كركوك قبل أسبوعين، ما أدى لمقتل العشرات، وتسبب في إثارة ردود أفعال عنيفة في عدد من المدن، وبينها محافظة الرمادي.