4 قتلى في انفجار عشية الانتخابات في باكستان

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح، الجمعة، في تفجير استهدف سوقاً تجارية في المنطقة القبلية في باكستان، عشية الانتخابات العامة، كما أفادت مصادر أمنية.

وانفجرت القنبلة في سوق في مدينة ميرانشاه في ولاية وزيرستان الشمالية القريبة من أفغانستان، والتي تعتبر معقلاً لمتمردي طالبان وغيرهم من المجموعات المرتبطة بالقاعدة، وفق المصادر نفسها.

وكانت القنبلة موضوعة على دراجة نارية في السوق بالقرب من مكاتب مرشحين للانتخابات الأولى التي تنظم في باكستان بعد إكمال حكومة مدنية ولاية كاملة من خمس سنوات.

وقتل 117 شخصاً على الأقل في هجمات استهدفت المرشحين، وارتكب معظمها مقاتلو طالبان، المعارضون للانتخابات التي يعتبرونها "مخالفة للإسلام".

وقال أحد قادة حركة طالبان باكستان، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن قائد الحركة حكيم الله مسعود أمر بتنفيذ هجمات انتحارية يوم الانتخابات السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن هجوم ميرانشاه.