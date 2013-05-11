جواز سفر القرضاوي يعيد إحياء الخلاف بين فتح وحماس

رفضت وزارة الداخلية الفلسطينية الاعتراف بالجواز الذي منحه إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في غزة، للدكتور يوسف القرضاوي، ووصفته بأنه مزور.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، إن جواز السفر الذي أهداه هنية للقرضاوي هو جواز سفر "مزور بسبب إلغائه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2008".

وأضاف أن "جميع جوازات أهالي قطاع غزة تصدر عن الحكومة الشرعية، وليس عن حكومة هنية المقالة". إلى ذلك، أوضح المتحدث الفلسطيني أنه تم التعميم على جميع الدبلوماسيات بأن الجواز الذي يحمله القرضاوي مزور، وطالبت بإعادته لها.

وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة حماس، منحت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجنسية وجواز السفر الفلسطيني. وسلّم هنية جواز السفر وبطاقة الرقم الوطني للقرضاوي في نهاية اللقاء الذي عقد الخميس في مقر مجلس الوزراء بغزة. كما منحه وسام الوفاء ودرع الحكومة المقالة وقبة الصخرة، "تكريماً له ولدوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية".