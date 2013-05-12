نواز شريف يعلن فوز حزبه في الانتخابات الباكستانية

قال رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أعلن فوز حزبه "الرابطة الإسلامية" في الانتخابات البرلمانية إن على الجميع العمل معاً لحل مشاكل البلاد، مؤكداً أنه ينوي الوفاء بكل وعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات في باكستان أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد بلغت نحو 60%، أي أعلى نسبة على الإطلاق منذ 1977.

وقال رئيس المفوضية فخر الدين إبراهيم إن "نسبة التصويت مرتفعة جداً وهذا برهان على قوة الشعب"، متوجهاً بالشكر الى السلطة والجيش وقوى الامن على تعاونها الذي سمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

ومن جانبها أقرّت حركة الإنصاف بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان بهزيمتها في الانتخابات التشريعية في باكستان التي فاز فيها رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وبحسب توقعات شبكات التلفزة المحلية فإن الرابطة الإسلامية بزعامة شريف سجلت تقدماً ملحوظاً على خصمين رئيسيين، حركة الانصاف بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان وحزب الشعب الباكستاني بزعامة عائلة بوتو.

ودعي أكثر من 86 مليون ناخب باكستاني أمس السبت الى اختيار نوابهم الـ342 في الجمعية الوطنية وممثليهم في المجالس الاقليمية الاربعة.

ويتم انتخاب نحو 272 بصورة مباشرة في حين يجري تعيين 70 آخرين وفقاً للائحة النظام النسبي.