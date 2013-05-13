الخرطوم.. مقتل رئيس حركة العدل والمساواة في كمين مسلح

أعلن جهاز الأمن والمخابرات في السودان عن مقتل قائد حركة العدل والمساواة الموقع على وثيقة سلام الدوحة محمد بشر ونائبه في كمين مسلح نصبته لهم حركة العدل والمساواة الرافضة لسلام الدوحة.

وقال بيان صادر من جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن مجموعة مسلحة من حركة العدل والمساواة المتمردة نصبت كمينا مسلحا لعدد من قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور في منطقة "بامينا" على الحدود بين ولاية شمال دارفور وتشاد.

وأسفر الكمين عن مقتل 20 قيادياً من حركة العدل والمساواة بينهم محمد بشر، رئيس الحركة ونائبة و18 شخصاً من قيادات الحركة.