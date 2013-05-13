حساب موحد لوكالات أنباء دول مجلس التعاون على "انستغرام"

أشاد عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإطلاق وكالات أنباء دول مجلس التعاون الخليجي لحسابها المشترك عبر خدمة "انستغرام" العالمية "@gccsocial" والتي تعد ثاني خطوة لوكالات الأنباء الخليجية في مجال العمل الإعلامي المشترك عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ورحب بتفاعل مواطني الخليج مع الحساب الموحد على شبكة "تويتر" و"انستغرام".

واعتبر الزياني في حديثه مع "العربية.نت" أن هذه الخطوة المهمة ستساهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في المجال الإعلامي. وأشاد بالجهود التي يبذلها مدراء وكالات الأنباء الخليجية لإيصال صوت دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكات الإعلام الاجتماعي وتطوير إمكانياتهم التقنية وشبكاتهم الرقمية بما يخدم تطلعات المواطنين.

وشرح أن دول مجلس التعاون تسعى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي إلى دفع العمل الخليجي المشترك في مجال وكالات الأنباء إلى مجالات متقدمة ومواكبة التطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الإعلام العالمي، والتعامل بإيجابية مع ما تشهده وسائط الاتصال والإعلام من تطورات متسارعة.

وأخيراً أعرب الزياني عن تقديره للدور الفاعل للأجهزة الإعلامية الخليجية في مساندة مسيرة المجلس من خلال نقل أخباره.



