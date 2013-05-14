موسكو تستدعي السفير الأميركي بعد اعتقال جاسوس

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الخارجية الروسية استدعت السفير الأميركي بعد اعتقال أميركي متهم بمحاولة تجنيد ضابط مخابرات روسي.

وأوقفت الاستخبارات الروسية في موسكو عنصراً في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" كان يحاول تجنيد عميل روسي قبل تسليمه إلى سفارة بلاده، على ما نقلت وكالات الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالات عن جهاز الأمن الاتحادي "كي جي بي سابقاً" أن "عميل السي آي إيه، رايان سي. فوغل، العامل تحت غطاء أمين السر الثالث في الدائرة السياسية في السفارة، أوقف ليل الاثنين الى الثلاثاء".

وتابع المصدر "عُثر بحوزته على أجهزة تقنية خاصة وإرشادات للمواطن الروسي الذي سعى إلى تجنيده ومبلغ مالي كبير ووسائل لتغيير المظهر".

وأضاف أن "الموقوف نقل إلى مقر جهاز الأمن الاتحادي ثم سُلِّم بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة الى السفارة الأميركية".

وتابع "في الفترة الأخيرة سعت الاستخبارات الأميركية تكراراً إلى تجنيد متعاونين في صفوف قوى الأمن والأجهزة الروسية الخاصة".