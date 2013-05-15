النكبة توحد الفلسطينيين وعشرات الاصابات في الذكرى 65

شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات اليوم الأربعاء، خلال تظاهرات نظمت في مختلف المدن الفلسطينية لإحياء الذكرى الـ65 للنكبة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال هذه التظاهرات التي توجهت نحو نقاط التّماس مع الجيش الإسرائيلي، قرب معبر عوفر العسكري على مشارف مدينة رام الله وفي مدينتي القدس والخليل بالضفة الغربية.

وكانت فعاليات إحياء ذكرى النبكة قد انطلقت عند الساعة 11 من ظهر اليوم بإطلاق صافرات الإنذار في مختلف أنحاء الضفة الغربية لمدة 65 ثانية، وهي عدد السنوات التي مرت منذ احتلال إسرائيل لــ78% من مساحة فلسطين التاريخية.

مظاهرات في مختلف المناطق

وبعد ذلك توجهت تظاهرات مركزية في عدة مدن فلسطينية نحو نقاط التّماس مع القوات الإسرائيلية؛ حيث دارت مواجهات، رشق خلالها شبان فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالحجارة ورد هو بدوره بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي.

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح تراوحت من الطفيفة إلى المتوسطة، بالإضافة إلى حدوث حالات اختناق خلال هذه التظاهرات.

وفي القدس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سبعة فلسطينيين خلال قمع تظاهرة لإحياء ذكرى النكبة عند باب العامود في المدينة. فيما اقتحم حوالي 70 مستوطنا باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس دينية.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وقعت مواجهات عنيفة تمكن خلالها فلسطينيون من إحراق آلية عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجة حارقة تجاهها أدت إلى إصابة أربعة من الجنود الذين كانوا على متنها بجروح.

العودة إلى قرية باب الشمس

إلى ذلك تمكن نشطاء المقاومة السلمية الفلسطينية من الوصول إلى "حي أحفاد يونس" في قرية باب الشمس، وهي قرية رمزية تم بناؤها من قبل هؤلاء الناشطين قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإخلائها بالقوة.

وصرح عضو لجان المقاومة الشعبية صلاح الخواجا لـ"العربية.نت" قائلاً: "خرجنا بصحبة عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات من بلدة العيزرية في القدس، وتمكنا من العودة إلى حي أحفاد يونس، وهو جزء من قرية باب الشمس الرمزية التي أقمناها فوق أرضنا المحتلة بين القدس وأريحا، وزرعنا أشجارا لتظل حية وتشهد على ذكرى النكبة".

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار من كل عام ذكرى نكبة فلسطين، حيث احتلت إسرائيل عام 1948 نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية وهجرت سكانها، وارتكبت نحو 70 ﻤﺫﺒﺤﺔ بحقهم وقتلت قرابة 15 ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ودمرت ما يزيد على 750 مدينة وقرية، وشردت أكثر من 100 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين.

ويقدر عدد اللاجئين اليوم وفق معطيات جهاز الإحصاء الفلسطيني بنحو 5 ملايين لاجئ يشكلون 45% من نسبة الفلسطينيين في العالم. وحسب جهاز الإحصاء فإن اللاجئين موزعون على 58 مخيما، بين اﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ وﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ وﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ.

المصالحة الفلسطينية

وفي ذكرى النكبة، جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.

ومن المقرر أن يصل الرئيس عباس إلى القاهرة، الأربعاء، للبحث في ملف المصالحة، وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا، الثلاثاء، في القاهرة على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة خلال ثلاثة أشهر.

وينص الاتفاق على التنسيق مع رئيس المجلس الوطني لدعوة لجنة إعداد قانون الانتخابات لمناقشة النقاط العالقة فيه، وتقديم الصيغة النهائية إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها، وكذلك إصدار مرسوم بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج.

واتفقت الحركتان على تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات التشريعي، ومواصلة التشاور لتشكيل حكومة الوفاق برئاسة عباس بعد شهر من تشكيل المحكمة.

كما اتفقت فتح وحماس على إصدار الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل حكومة الوحدة، ومرسوماً آخر لتحديد موعد لإجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.