تركيا تعتقل 4 مشتبه بهم في تفجيري "الريحانية"

أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن 4 مشتبه بهم ألقي القبض عليهم في تركيا في وقت متأخر الأربعاء، لصلتهم بتفجيرين بسيارات ملغومة قتلا 51 شخصاً في بلدة "الريحانية" القريبة من الحدود مع سوريا مطلع الأسبوع الجاري.

وأجج التفجيران في بلدة "ريحانلي" أو "الريحانية" الحدودية التركية مخاوف من أن تمتد الحرب الأهلية في سوريا إلى بلدان مجاورة. ونفت دمشق مزاعم تركية بأنها تورطت في التفجيرين.

وقالت الوكالة إن مدعين أتراكاً أحالوا 8 مشتبه بهم إلى محكمة في مدينة أضنة الجنوبية بعد استجوابهم، وإن المحكمة أفرجت عن 4 منهم، وأمرت بتجديد حبس الأربعة الآخرين.

ولم ترد معلومات عن طبيعة وتفاصيل الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم. وتم ضبط ما مجموعه 17 شخصاً لصلتهم بالهجمات، وتواصل الشرطة استجواب المشتبه بهم الباقين.