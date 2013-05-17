49 قتيلاً في هجوم مزدوج يضرب مدينة بعقوبة العراقية

قتل 49 شخصاً وأصيب 55 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين الجمعة، استهدفتا مصلين قرب مسجد سني وسط مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "عبوة ناسفة استهدفت مصلين لدى مغادرتهم مسجد سارية في وسط بعقوبة، أعقبها انفجار عبوة ناسفة لدى تجمع أشخاص في مكان الهجوم".

وأضاف "ارتفعت حصيلة القتلى إلى 38 وعدد المصابين إلى 55 في هذا الهجوم المزدوج".

وأكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام لفرانس برس الحصيلة الجديدة لضحايا الهجوم، بعدما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 47 بجروح.

وذكر المصدر الطبي أن من بين الجرحى 20 في حالة خطرة، لافتاً إلى وجود سبعة أطفال بين مجموع الجرحى.



ومن ناحية أخرى، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح خمسة وعشرون في تفجير استهدف مشيعين سُنّة في

المدائن جنوب بغداد.

وأمس الخميس، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً في تفجيرات استهدفت عدداً من أسواق العاصمة بغداد، وهجمات في شمال العراق، وأوضحت الشرطة أن "ثلاث سيارات ملغومة انفجرت في أسواق شيعية مزدحمة في شرق وشمال شرق العاصمة العراقية ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 26.

ومن جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ نحو خمس سنوات مع مقتل 712 شخصاً.