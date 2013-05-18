اصطدام قطارين بولاية أميركية يُخلف 60 جريحاً

أصيب عشرات الأشخاص ليل الجمعة بولاية كونيتيكت الأميركية، عندما خرج قطار ركاب عن القضبان واصطدم بجانب قطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس، نقلا عن تقرير إخباري السبت 18 مايو/أيار.

وذكرت تقارير أن عدد المصابين بلغ 60 شخصا، من بينهم خمسة وصفت جروحهم بالخطيرة. وقال حاكم الولاية، دانل بي مالوي، في مؤتمر صحافي، إن أحد المصابين حالته "حرجة جدا" .

وتوقفت خدمة قطارات الركاب في أنحاء كونيتيكت. كما أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية الأميركية "أمتراك" تعليق كل خدماتها من نيويورك إلى بوسطن إلى أجل غير مسمى.

ووقع الحادث، حوالي الساعة 22:00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، عندما خرج القطار المتجه شرقا، والقادم من مدينة نيويورك، عن القضبان بالقرب من منطقة بريدجبورت بولاية كونيتيكت، واصطدم بقطار آخر متجه غربا، مما تسبب في خروج بعض عربات هذا القطار أيضا عن القضبان.

ونُقل معظم المصابين إلى مستشفيين اثنين في بريدجبورت، وهي مدينة تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة نيويورك. وعولج الآخرون في موقع الحادث من كدمات وغيرها من الإصابات البسيطة.